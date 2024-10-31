Массированная атака на Курскую область и другие регионы: ПВО сбила за два часа 41 украинский БПЛА

Вооруженные силы Украины поздним вечером в четверг, 31 октября, устроили массированное нападение на ряд российских регионов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировало Минобороны РФ.

Сообщается, что в промежутке между 20:30 и 22:00 мск боевыми расчетами ПВО над пятью регионами России выявлены в небе и ликвидированы 41 украинский беспилотник. Больше всего вражеских дронов уничтожено над территорией Курской области — 13.

«С 20.30 до 22.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 20 украинских беспилотных летательных аппаратов — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Орловской области, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений на земле. В местах падения обломков вражеской военной техники работают оперативные службы.

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