Массированная ночная атака на Брянск продолжается: ПВО сбила еще девять беспилотников ВСУ

Российские боевые расчеты противовоздушной обороны последние несколько часов отражает удары врага по приграничной с Украиной территории Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Только недавно сообщалось о сбитых за час 12 вражеских дронов самолетного типа, как поступила информация о еще девяти ликвидированных украинских БПЛА под Брянском.

«Еще 9 вражеских БПЛА уничтожены силами ПВО: 4 - над Дубровским, 2 над Брянским районом. По одному БПЛА сбиты над Клинцовским и Новозыбковским и Стародубским округами Спасибо нашим защитникам!», — написал Богомаз в своем аккаунте в соцсетях.

Губернатор добавил, что в ходе ликвидации украинских боевых дронов пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Мы продолжем следить за происходящим в Брянской области.