«Массированная воздушная атака отражена». 55 дронов сбито за три часа над Россией

В Министерстве обороны РФ проинформировали журналистов об интенсивной работе противовоздушной обороны вечером 14 февраля.

Согласно официальному заявлению, в промежутке с 20:00 до 23:00 дежурные расчеты ПВО успешно нейтрализовали 55 беспилотных аппаратов самолетного типа, принадлежавших Вооруженным силам Украины.

Как уточняется в сообщении оборонного ведомства, наибольшее количество целей было поражено над акваторией Азовского моря — там уничтожили 29 дронов. Еще 23 беспилотных летательных аппарата подавили в небе над Краснодарским краем. Оставшиеся три устройства ликвидировали в воздушном пространстве над Черным морем.

Ранее сообщалось о том, что 13 февраля ПВО уничтожила 47 дронов над тремя областями.