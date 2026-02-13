«Массированный налет». Российская ПВО уничтожила за три часа 47 беспилотников

В Министерстве обороны России сообщили подробности об отражении воздушной атаки со стороны Украины. Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно нейтрализовали крупную группу беспилотников в небе над несколькими регионами страны.

Как уточнили в военном ведомстве, инциденты фиксировались в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Всего за эти часы средства ПВО уничтожили 47 летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее количество целей — 41 беспилотник — было поражено над Брянской областью. Еще пять дронов ликвидировали в воздушном пространстве Курской области, и один аппарат был сбит над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось о том, что 12 февраля Минобороны сообщило о перехвате 66 беспилотников за три часа.