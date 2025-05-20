Массовая атака украинских хакеров затронула работу российских сервисов

Украинские хакеры атаковали ряд российских сервисов, за счет этого наблюдаются перебои в их работе. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Во вторник, 20 мая, отмечена атака украинских хакеров на ряд сервисов в России. Под удар подпали такие порталы, как «Госключ», «Честный знак», сайт Федеральной налоговой службы, ЕМИАС, СБИС и другие. Некоторые из них стали работать с перебоями, другие же «легли» совсем, пользователям даже не удается войти в свои аккаунты. Время, когда удастся преодолеть последствия хакерской атаки, пока не называется.

Ранее сообщалось, что по решению Томского областного суда к шести годам и трем месяцам колонии был приговорен 20-летний местный житель, который совершал хакерские атаки на ресурсы органов власти. Ответчик был признан виновным в госизмене и использовании вредоносных программ для хакерских атак. Объектами преступных действий были информационные ресурсы учреждений Томска, а целью — подрыв безопасности России.