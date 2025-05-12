В Томске молодого хакера осудили за государственную измену

По решению Томского областного суда к шести годам и трем месяцам колонии был приговорен 20-летний местный житель, который совершал хакерские атаки на ресурсы органов власти. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Томской области.

Уточняется, что ответчик, которому недавно исполнилось 20 лет, был признан виновным в госизмене и использовании вредоносных программ для хакерских атак. Объектами преступных действий были информационные ресурсы учреждений Томска, а целью — подрыв безопасности России.

За проделанную работу виновный получал денежное вознаграждение от находящейся за пределами страны иностранной структуры. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее стало известно о том, что в Саратовской области силовики задержали троих злоумышленников, которые создали хакерскую программу.