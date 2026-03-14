Массовая атака ВСУ: десятки беспилотников сбили в небе над Подмосковьем

Суббота, 14 марта, выдалась в столичном регионе тревожной. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о массовой атаке беспилотников на город. С полудня и до вечера системы противовоздушной обороны работали в усиленном режиме, уничтожая вражеские дроны на подлете к российской столице. Цифра, озвученная градоначальником, впечатляет: не менее 31 аппарата ликвидировано за несколько часов.

Информация поступала фрагментарно, но оперативно. Собянин несколько раз выходил на связь с горожанами через соцсети, коротко оповещая о работе ПВО. Судя по его сообщениям, беспилотники шли на Москву волнами, и каждый раз военные встречали их в небе. О разрушениях на земле или пострадавших мэр не сообщил, ограничившись сухими сводками о сбитых целях.

Пока небо над столицей чистили от незваных гостей, на земле возник транспортный коллапс. Росавиация объявила о временных ограничениях в работе крупнейших аэропортов Московского авиационного узла. Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов. Самолеты, следовавшие в Москву, уходили на запасные аэродромы или кружили в зонах ожидания, ожидая разрешения на посадку. По состоянию на 18:45 по мск, меры сняты лишь в Домодедово.

Это одна из самых массированных атак на столичный регион за последнее время. Каждый раз, когда объявлялась воздушная тревога, жители города слышали хлопки работы ПВО.

