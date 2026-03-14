Четвертый за день: в Москве снова сработала ПВО — еще два беспилотника уничтожены

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале проинформировал об уничтожении четырех БПЛА, летевших на столицу. Он рассказал о последствиях атаки.

По информации мэра Москвы, сначала силами ПВО Минобороны были уничтожены два БПЛА, которые могли атаковать столицу. На место падения обломков оперативно прибыли специалисты экстренных служб. Через 19 минут в канале появилось еще одно сообщение о сбитых БПЛА в количеству двух единиц.

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева в своем телеграм-канале также проинформировала, что в небе над округом средствами ПВО отражена атака одного БПЛА противника.

«В настоящий момент работа систем ПВО продолжается», — предупредила глава муниципального округа Истра.

Россиян призывают не игнорировать сообщения об опасности и занимать безопасные места. В случае падения обломков БПЛА гражданам рекомендовано не прикасаться к их фрагментам. Важно отойти на безопасное расстояние и сообщать об опасной находке сотрудникам экстренных служб. Публикация фото и видео также может нанести вред мирному населению.

