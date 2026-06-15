Массовая драка у ночного клуба в Москве началась из-за окурков у машины
Telegram-каналы: у ночного клуба в Москве произошла массовая драка из-за окурков
В Москве у ночного клуба «Клуб» произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовали в Telegram-каналах. По данным источников, конфликт начался из-за брошенных окурков возле автомобиля.
Словесная перепалка быстро переросла в побоище: собравшиеся у входа наносили друг другу хаотичные удары, затем двое мужчин катались по асфальту и разбивали лица. Успокоить участников потасовки смог охранник, вооруженный перцовым баллончиком. В полиции произошедшее пока не комментируют.