Массовая драка у ночного клуба в Москве началась из-за окурков у машины

В Москве у ночного клуба «Клуб» произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовали в Telegram-каналах. По данным источников, конфликт начался из-за брошенных окурков возле автомобиля.

Словесная перепалка быстро переросла в побоище: собравшиеся у входа наносили друг другу хаотичные удары, затем двое мужчин катались по асфальту и разбивали лица. Успокоить участников потасовки смог охранник, вооруженный перцовым баллончиком. В полиции произошедшее пока не комментируют.