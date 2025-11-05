Подразделения Вооруженных сил Украины массово сдаются в плен под Красноармейском после того, как все их попытки вырваться из окружения завершились провалом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

В районе Покровска сложилась критическая ситуация для украинских военных. По оперативным данным, их подразделения, оказавшиеся в оперативном окружении, прекратили организованное сопротивление. За последние сутки российские силы подавили более десяти попыток прорыва, после чего последовала массовая сдача в плен.

Сообщается, что наибольшая концентрация украинских бойцов наблюдается в восточной части города и в Пригородном микрорайоне. По словам сдавшихся, военное руководство ВСУ фактически бросило их, прекратив выходить на связь и координировать действия. Российские артиллерийские подразделения и расчеты беспилотников продолжают наносить точечные удары по остаткам обороняющихся. Среди пленных отмечается значительное число недавно мобилизованных граждан, не имеющих полноценной боевой подготовки.

Ранее стало известно о том, что ВСУ несут крупные потери от обстрелов дронов в Покровске.