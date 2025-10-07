Массовое ДТП в Уфе: скорая помощь столкнулась с Volkswagen и Lada

В Уфе зафиксирована дорожная авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи, в результате которой травмы получили пять человек. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал «Госавтоинспекция Башкортостана».

Согласно предварительным сведениям, на улице Маршала Жукова произошло столкновение между автомобилем скорой помощи марки Газель Next, легковыми автомобилями Volkswagen Polo и Lada Granta, как указано в опубликованном сообщении.

В дорожной инспекции Башкортостана сообщили, что в результате столкновения пострадали пять человек. Водитель, фельдшер и пациент, находившиеся в машине скорой помощи, доставлены в лечебное учреждение. Водителю и пассажиру автомобиля Volkswagen была оказана необходимая медицинская помощь непосредственно на месте происшествия.

На фотографиях и видео с места происшествия видно, что у автомобиля скорой помощи «Газель» серьезно повреждена передняя часть, в частности, вырвана подвеска со стороны водителя, и деформирована водительская дверь.

Согласно предварительным данным, машина скорой помощи ехала с активированными проблесковыми маячками, когда в нее врезался автомобиль Volkswagen, водитель которого совершал поворот налево, сообщает источник. В районе ДТП образовался значительный затор движения.

