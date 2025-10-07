Молодой водитель каршеринга попал в ДТП в Челябинске

Водитель каршеринговой машины совершил выезд на территорию для пешеходов возле ТК «Елки» в Челябинске, инцидент произошел во вторник, 7 октября, на улице 40-летия Победы. Судя по свидетельствам очевидцев, водитель не пострадал и не задел никого из прохожих. Событие было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Один из свидетелей, связавшийся с редакцией 74.RU, сообщил, что за рулем находился молодой человек, который остался в живых. Он также добавил, что водитель, по-видимому, не смог вовремя затормозить на светофоре и в результате оказался в фонтане.

