Пропавший частный самолет разбился в Приморье

Пропавший частный легкомоторный самолет разбился в Приморском крае. На борту находились два человека. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает телеграм-канал 112.

Как сообщает телеграм-канал, из-за густого тумана борт не смог перелететь гору, высотой 1800 метров. Самолет упал на горе Лысой Серебряного перевала.

«В районе горы Лысая, приблизительно в 30 км от посадочной площадки Новороссия в приморском крае, пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G. На борту находились два человека», — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Путешественники из Омска Сергей Федоров и Алена Калагурова летели на двухместном самолете Bristell NG-5 в Приморский край из Иркутска через Камчатку и Сахалин. Пара должна была прибыть на приморский аэродром «Новороссия» 6 августа в 8 утра по московскому времени, но их самолет исчез с радаров.

Сообщается, что Алена Калагурова проходила курсы пилотов и с весны этого года возобновила полеты.

Начались поиски борта и пассажиров, спасатели пытаются добраться до места, откуда самолет передавал последний сигнал. Прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Екатеринбурга не менее двух человек пострадали из-за давки.