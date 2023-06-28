Массовые беспорядки охватили пригороды французской столицы

Все началось вчера, 27 июня, в Нантере. Это пригород, который находится к западу от Парижа. Там правоохранители пытались остановить машину, в которой находились два человека. За рулем был 17-летний подросток, он отказался подчиниться требованиям и был застрелен. Второй человек успел сбежать из автомобиля.

Уже во второй половине дня появились призывы к массовому неповиновению властям. Начиная с вечера, некоторые протестующие начали громить автобусные остановки, рекламные конструкции и устраивать поджоги. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV. Ситуация еще больше накалилась после того, как один из полицейских завил местной жительнице, чтобы она «убиралась в Африку».

После этого беспорядки перекинулись и на другие пригороды столичного региона Иль-де-Франс: города Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб, Вильнев и Сюрен. Там начали жечь автомобили и строить баррикады, забрасывать полицию камнями, бутылками с зажигательными смесями и даже обстреливать ее из минометов. Чернокожее население в этих населенных пунктах требует от властей равноправного к себе отношения. Полицейские в ответ стали применять слезоточивый газ. Появились первые раненые.