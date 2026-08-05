«Единая Россия» окажется на первой строке в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» получила первую строку в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре, жеребьевка состоялась в Центризбиркоме. Участником процедуры стал член президиума Центрального совета сторонников «Единой России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

«Главное в избирательной кампании – соблюдать правила, честно проходить все положенные процедуры и обеспечивать легитимный результат. Оставаться ответственными и требовательными к себе и своей работе с людьми», — подчеркнул он.

По его словам, главное в политической борьбе — не определенный номер в бюллетене, а честность и ответственность перед людьми. Член Высшего совета «Единой России», Герой России (позывной «Струна») Владислав Головин подчеркнул, что содержательная программа партии, ее достижения, работа с гражданами на местах всегда важнее места в бюллетене.

Участниками жеребьевки стали 11 политических партий, федеральные списки кандидатов которых ранее прошли регистрацию.

Выборы в Государственную Думу и Мособлдуму пройдут с 18 по 20 сентября, кандидаты от партии «Единая Россия» были определены жителями в ходе предварительного голосования в конце мая. Его участниками стали 635 тыс. человек (более 12% от общего числа избирателей). Многие из претендентов ранее не были связаны с политикой, но обладают профессиональным, жизненным и боевым опытом. Среди них — Герой России Людмила Болилая, участники СВО Сергей Пешкин и Павел Коломацкий, олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Легков. Возглавит список «Единой России» на предстоящих выборах губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На прошедшей недавно встрече с депутатами Госдумы VIII созыва президент России Владимир Путин отметил особую роль «Единой России» в законодательной работе.