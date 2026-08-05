Годы в аварийном аду: жители российского города добились уголовного дела

В Кузбассе возбуждено уголовное дело из-за того, что жители аварийной двухэтажки в поселке Староабашево уже больше года не могут выбраться из разрушающегося дома. Сырость, плесень и трещины в стенах стали для людей привычной реальностью, а сроки расселения местные власти перенесли на неопределенное время. Ситуацию взял на контроль лично Александр Бастрыкин, передает VSE42.Ru .

Дом на улице Линейной в поселке Староабашево давно перестал быть просто старым — он превратился в испытание для десятков семей. Двухэтажное здание 1960 года постройки медленно разрушается прямо на глазах: стены покрылись трещинами, кровля пропускает воду, а инженерные коммуникации работают с перебоями. Зимой в квартирах стоит холод, от постоянной сырости по углам разрослась плесень, с которой жильцы безуспешно борются не первый год.

В 2022 году дом официально признали аварийным. Для людей это стало надеждой на переезд — казалось, что скоро они получат благоустроенные квартиры. Однако планы чиновников разошлись с ожиданиями граждан: изначальный срок расселения был назначен на 2026 год, но позже его перенесли на неопределенный срок, оставив людей в разрушающихся стенах без четких гарантий.

Отчаяние жителей достигло предела, и ситуация привлекла внимание следственных органов. Следственное управление СК России по Кузбассу возбудило уголовное дело по факту возможной халатности или бездействия должностных лиц, ответственных за реализацию программы переселения.

На федеральном уровне проблему не оставили без внимания. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя кузбасского управления Александру Кустову подготовить доклад о ходе расследования и конкретных мерах, которые предпринимаются для защиты прав граждан.