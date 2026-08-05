Выяснилось, сколько стоило свадебное платье ведущей «Натальной карты» Олеси Иванченко

Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко и комик Максим Заяц сыграли тайную свадьбу. О торжестве стало известно только после того, как актриса сама опубликовала первые фото в соцсетях. По ее словам, они с мужем хотели разделить этот момент только с самыми близкими и не привлекать лишнего внимания, поэтому гостей попросили не выкладывать снимки в соцсети до официального анонса.

Как стало известно телеграм-каналу «Звездач», на который ссылается Super, для церемонии Иванченко выбрала свадебное платье стоимостью ₽650 тысяч. Наряд состоял из корсета с глубоким декольте и облегающей юбки макси. Образ получился одновременно элегантным и дерзким. Свадебное путешествие пара пока отложила, решив насладиться первыми днями семейной жизни без спешки.

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