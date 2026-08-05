У онкобольной Лерчек начался новый этап лечения

Жених Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини сообщил о новом этапе лечения блогера, пишет Super. Курс химиотерапии завершен, но борьба с онкологическим заболеванием продолжается.

Сейчас Лерчек проходит таргетную и иммунотерапию, которые, по словам Луиса, даются особенно тяжело. В видео из больничной палаты жених рассказал, что после процедур Валерия сталкивается с сильной слабостью и тошнотой.

«Мы надеемся, что на этот раз будет легче, и ждем, когда к ней вернутся энергия и яркость», — поделился он.

Несмотря на трудности, близкие сохраняют оптимизм и поддерживают блогера в ее борьбе.

Напомним, что ранее суд вынес Лерчек приговор по делу о незаконных валютных операциях. Ей назначили пять лет условного лишения свободы и штраф в размере ₽765 млн. Несмотря на судебные тяготы, все внимание семьи сейчас сосредоточено на здоровье Валерии.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова сравнила свои трудности с испытаниями Валерии Чекалиной.