Орден Мужества за героизм вручили отцу бойца СВО из Котельников

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев вручил орден Мужества отцу героя — Евгению Викторовичу.



18 марта 2025 года экипаж танка Т-72БЗ под командованием ефрейтора Евгения Болохнина вступил в неравный бой на Белгородском направлении. Тогда перед танкистами стояла задача подавить огневые точки противника и не допустить прорыва государственной границы. В ходе выполнения приказа боевая машина дважды попала под атаку беспилотников. После первого удара командир, не растеряв самообладания, занял более выгодную позицию и нанес ответный удар по наступающему врагу.



Но очередная атака стала роковой. Пробитие брони создало критическую угрозу: осколки и кумулятивная струя могли достичь боекомплекта, что означало неминуемую гибель всего экипажа. В этот момент ефрейтор Болохнин принял решение — своим телом перекрыл путь раскаленному потоку, приняв удар на себя. Полученные ранения оказались смертельными, но ценой собственной жизни командир спас боевых товарищей.



Евгений Болохнин служил в зоне СВО с 2022 года. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ он награжден орденом Мужества посмертно. Награда передана отцу героя, который принял ее из рук главы муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации.