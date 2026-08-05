Экс-мэр и ее заместитель в Кузбассе получили условные сроки, несмотря на ущерб в сотни миллионов

В Кемерове вынесен приговор бывшей главе Кемеровского округа Марине Коляденко и ее заместителю Татьяне Коноваловой, передает «Интерфакс» . Суд признал чиновниц виновными в злоупотреблении полномочиями и приговорил к условным срокам, хотя ущерб муниципальному бюджету, по версии следствия, превысил ₽290 млн.

Заводский районный суд Кемерова 5 августа поставил точку в резонансном деле высокопоставленных чиновниц, обвиняемых в злоупотреблении властью. Бывшая глава Кемеровского округа Марина Коляденко и ее экс-заместитель Татьяна Коновалова признаны виновными по части 3 статьи 285 УК РФ.

Суд назначил Коляденко наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, Коновалова получила 3 года и 3 месяца также условно. Кроме того, обе осужденные лишены права занимать определенные должности. Информация о материальных штрафах в материалах дела не фигурирует.

Как установило следствие, в период с июня 2022 года по январь 2024 года чиновницы заключили 35 муниципальных контрактов с застройщиком на приобретение квартир для льготников. Механизм предполагал инвестирование бюджетных средств в строительство жилья в поселке Звездный. Однако подрядчик свои обязательства не выполнил и квартиры так и не передал.

Вместо того чтобы расторгнуть контракты и вернуть деньги в бюджет, фигурантки, по версии обвинения, создали условия для бесконтрольного расходования средств. В результате ₽290 млн, предназначенных для нуждающихся семей, осели у недобросовестного девелопера. В отношении застройщика уголовное дело продолжает расследоваться.

Коляденко была арестована 31 мая прошлого года, после чего последовало ее увольнение с поста главы округа. Суд не стал отправлять бывшую чиновницу в колонию, ограничившись условной мерой пресечения.