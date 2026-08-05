Модернизация ЖКХ и строительство школ: губернатор Подмосковья обсудил с главой Наро-Фоминска развитие округа

«Вы долгое время работали на благо родного округа в разных должностях, плотно занимались развитием сферы ЖКХ, экономики, строительства. Вот уже продолжительное время возглавляете Наро-Фоминский городской округ. Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить как обстоят дела во вверенной вам территории, что сделано по ключевым направлениям, какие важные наказы жителей удалось выполнить?» — открыл встречу губернатор.

За последние 2 года в округе реализовали 11 инвестпроектов на ₽13,7 млрд, было создано более 1,3 тыс. рабочих мест. Сейчас в стадии реализации 29 проектов на ₽46,8 млрд. Доходы бюджета за счет собственных источников за 5 лет выросли на 85%.

С 2021 года было построено 6 новых и модернизировано 11 действующих котельных. Также проложили 17,8 км теплосетей и 1,4 км сетей водоснабжения, реконструировали 4 ЦТП и обновили 19 ВЗУ. Обеспеченность жителей чистой водой выросла с 37% в 2015 году до 97,5% в 2025-м.

В рамках модернизации объектов ЖКХ и энергетики в 2026 году реализуют 19 крупных проектов. Из них 10 касаются котельных.

С 2021-го в округе обновили 13 школ и 4 детсада В среднем ремонтируют по 5–6 школ или детсадов в год. В 2026-м в плане еще 2 школы, 2 детсада и 1 объект культуры. Это дошкольные отделения Апрелевской СОШ №3 и СОШ №7 в Наро-Фоминске, школа №5, коррекционная школа для детей с ОВЗ, а также ДШИ «Гармония». Кроме того, в новом учебном году в округе планируют открыть 45 предпрофессиональных классов.

Губернатор поинтересовался, как проводится благоустройство общественных пространств, в частности, лесопарков. Глава доложил, что в Апрелевке благоустроили лесопарк «Дубки». Сейчас приступили к созданию крупного лесопарка в Наро-Фоминске. Завершить проект планируется в течение 2026–2027 годов. Также к 1 сентября планируется завершить реконструкцию Молодежной площади, создать в сквере «Привокзальный» прогулочные зоны с цветниками и построить скейт-парк в Селятино.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой Красногорска итоги работы в округе за 5 лет.