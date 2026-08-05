Сразу два ведомства наказали россиянина за опасный подарок сыну

В Кемерове суд вынес приговор отцу, который купил 13-летнему сыну мотоцикл и разрешил ему кататься по городу. История закончилась ДТП, травмами подростка и судебным разбирательством, в котором участвовали сразу два надзорных ведомства — Следком и прокуратура Кузбасса. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Подарок, который едва не стоил жизни, обернулся для кемеровчанина серьезными правовыми последствиями. Мужчина приобрел своему 13-летнему сыну мотоцикл «Sharmax Power Max 190 Miami» и регулярно позволял несовершеннолетнему выезжать на дороги общего пользования, хотя прекрасно знал: для управления этим транспортом требуются водительские права, которых у школьника не было и быть не могло.

В мае 2026 года беспечность родителя привела к трагедии. Подросток на мотоцикле столкнулся с легковым автомобилем у магазина на улице Горноспасательной. В результате аварии юный байкер получил травмы, которые потребовали медицинской помощи.

Следователи установили, что отец систематически допускал сына к управлению мотоциклом, фактически вовлекая его в опасную для жизни деятельность. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд принял во внимание признание и назначил наказание в виде штрафа в размере ₽50 тыс. Кроме того, мотоцикл, ставший причиной происшествия, конфискован в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.