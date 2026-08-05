Украина может столкнуться с дефицитом ракет для американских комплексов Patriot из-за слишком высоких темпов их расходования. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне, депутат Алексей Журавлев.

По его словам, основная ракета-перехватчик PAC-3 MSE для Patriot стоит около 4 млн долларов за единицу, а украинская сторона, как утверждает парламентарий, расходует до 70 таких боеприпасов в неделю.

«Украина буквально сжигает пачки долларов, причем не свои, а американские», — заявил Журавлев.

Депутат отметил, что Киев делает ставку именно на комплексы Patriot, поскольку другие системы ПВО, по его словам, не позволяют эффективно противостоять российским баллистическим ракетам.

«Именно поэтому украинцы выпрашивают по всему свету PAC-3 — чувствуют, что дело плохо», — сказал первый зампредседателя комитета.

Журавлев также обратил внимание на ограниченные возможности производства этих ракет. По его словам, в мире выпускается около 600–700 единиц PAC-3 в год, поэтому восполнение запасов идет медленными темпами. Кроме того, парламентарий заявил, что ситуация осложняется расходованием американских запасов на других направлениях, в том числе на Ближнем Востоке.

По мнению депутата, возможное сокращение возможностей украинской ПВО может повлиять на выбор целей для ударов и изменить ситуацию вокруг защиты стратегических объектов.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что планы Киева по производству ракет для Patriot на Украине лишь усугубят конфликт и приведут к росту международной напряженности, а украинское руководство, по его словам, «потеряло чувство реальности и вышло за все возможные пределы разума».