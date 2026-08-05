Ваня Дмитриенко попросил прощения у певицы, чей голос был использован на его концерте

Певица Лина Ли сообщила, что что Ваня Дмитриенко принес ей извинения после скандала, связанного с использованием ее голоса на его концерте в «Лужниках», пишет «Газета.Ru». На шоу артист исполнил композицию «Ты со мной» вместе с сестрой Лерой, но использовал фонограмму с вокалом Лины без ее разрешения. После того как певица обратила внимание на этот факт, Дмитриенко связался с ней и попросил прощения.

Ли удалила ролик, чтобы он не распространялся дальше, и обратилась к поклонникам с просьбой не оставлять негативных комментариев в адрес сестры Вани — Леры.

«Все улажено, давайте оставим это позади», — написала она.

Несмотря на небольшую шумиху, концерт в «Лужниках» стал для 20-летнего Дмитриенко настоящим триумфом. В августе он попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, сумевший собрать стадион на сольное выступление.

Ранее продюсер Сергей Дворцов объяснил популярность Вани Дмитриенко.