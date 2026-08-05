Подмосковная спортсменка установила новый рекорд поля «Ак Барс» на чемпионате России по гольфу
Спортсменка Подмосковья установила рекорд поля «Ак Барс» на чемпионате по гольфу
Фото: [пресс-служба чемпионата]
Спортсменка Московской области Алиса Молоканова установила новый рекорд поля «Ак Барс» на XXXV Лига Ставок Чемпионате России по гольфу, она завершила стартовый раунд с результатом 63 удара — девять ниже пара (-9). Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Показатель подмосковной спортсменки стал сразу двойным рекордом: новым рекордом поля «Ак Барс» и лучшим результатом за всю историю проведения чемпионата России по гольфу. Установить их удалось в первый игровой день турнира.
Выступление Молокановой стало одним из главных событий первого соревновательного дня и вписало имя спортсменки в историю российского гольфа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.