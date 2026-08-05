Подмосковная спортсменка установила новый рекорд поля «Ак Барс» на чемпионате России по гольфу

Спортсменка Московской области Алиса Молоканова установила новый рекорд поля «Ак Барс» на XXXV Лига Ставок Чемпионате России по гольфу, она завершила стартовый раунд с результатом 63 удара — девять ниже пара (-9). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Показатель подмосковной спортсменки стал сразу двойным рекордом: новым рекордом поля «Ак Барс» и лучшим результатом за всю историю проведения чемпионата России по гольфу. Установить их удалось в первый игровой день турнира.

Выступление Молокановой стало одним из главных событий первого соревновательного дня и вписало имя спортсменки в историю российского гольфа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.