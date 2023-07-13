Массовые проверки водителей на трезвость начались в Подмосковье

В Московской области стартовал социальный раунд «Трезвый водитель». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Комплекс профилактических и просветительских мероприятий, которые состоятся на всей территории региона, проведет подмосковная Госавтоинспекция при поддержке областного Минтранса.

В министерстве добавили, что сотрудники администрации округов Подмосковья и волонтеры регулярно проводят дежурства на самых популярных пляжах и парках, а также в садовых товариществах.

Водителей призвали ответственно относиться к себе и окружающим, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и исключить вождение в нетрезвом виде. В ведомстве подчеркнули, что из-за автолюбителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения, случаются ДТП с очень серьезными последствиями.

Фото: [ Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО ]

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет. При повторном нарушении возможна конфискация машины и лишение свободы. Сумма штрафа в этом случае составит от двухсот тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей муниципалитетов внимательно следить за ямочным ремонтом на дорогах Подмосковья.