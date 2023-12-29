Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Подмосковье в новогодние праздники

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции проверят водителей региона на трезвость во время новогодних и рождественских праздников.

Проверки начнутся с вечера пятницы, 29 декабря, и продлятся до окончания праздничных дней, уточнили в пресс-службе ведомства. Инспекторы ДПС будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами.

Во время проверок инспекторы визуально оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения автомобилистам незамедлительно разрешат продолжить движение. Если же у сотрудников Госавтоинспекции будут основания полагать, что человек находится за рулем в нетрезвом виде, то будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

Уточняется, что инспекторы во всех округах будут использовать метод так называемой массовой проверки. Его суть заключается в том, чтобы на отдельном участке дороги проверить как можно больше водителей.

Автомобилистов региона призвали сообщать о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом виде, а также о грубых нарушителях ПДД и неправомерных действиях сотрудников полиции по телефону доверия подмосковного главка МВД 8-495-692-70-66.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями вопросы обеспечения безопасности в регионе во время новогодних праздников.