Массовые рейды в Рязани и области: 24 мигранта и пять работодателей попали под административную ответственность

В минувшие пятницу и выходные рязанские полицейские вышли в рейды — и отчитались о внушительных результатах. Мероприятия охватили как саму Рязань, так и область, а цели были стандартными для таких отработок: порядок на улицах, контроль за мигрантами и пресечение любых заметных нарушений. Об этом сообщает издание 7info.

Так, стражи порядка нашли 24 нарушения миграционного законодательства среди иностранцев. Но интереснее другое — под раздачу попали и российские работодатели. Пятерых привлекли к ответственности за то, что они незаконно привлекали к труду приезжих. То есть наказывают не только тех, кто нарушает правила въезда и пребывания, но и тех, кто создает для этого экономическую базу.

Одними мигрантами дело не ограничилось. Полицейские пресекли противоправную деятельность сразу 65 граждан — прямо на улицах и в центре города. Правда, в сообщении не уточняется, что именно эти люди делали: то ли торговали в неположенном месте, то ли хулиганили, то ли еще что-то. Но сам факт массового пресечения говорит о том, что рейды были довольно жесткими.

Помимо этого, в Рязани проверили магазин на Новоселов и кафе на улицах Связи и Кутузова. В области — торговые точки в Мурмино и Турлатово. И везде нашли нарушения правил розничной продажи спиртного. Итог — 41 литр изъятых горячительных напитков.

