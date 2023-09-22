Массовые задержания протестующих продолжились в Ереване

Сразу несколько десятков правоохранителей из числа тех, кто контролирует обстановку в центре города, приступили к задержанию людей, требующих отставки действующего премьер-министра.

Протестующие уже который день выставляют массовые пикеты. Они выступают за то, чтобы Никол Пашинян покинул свой пост. До этого силовики уже задерживали тех, кто собирался возле правительственного здания. Сейчас они взялись за тех, кто пытался перекрыть одну из центральных улиц.

Под арест было взято более десяти человек. Они двигались от площади Республики. Их задержали на перекрестке улицы Амиряна и проспекта Маштоца. Корреспондент ТАСС отмечает, что протестующих было заметно больше, правоохранителям удалось задержать только часть из них. Другие продолжили свой путь по ереванским улицам.

В прошлый раз почти на всех задержанных тут же были заведены уголовные дела. Из 30 человек под действие административной статьи подпали только двое. Еще 28 человекам были предъявлены уголовные обвинения.