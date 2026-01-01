Массовый налет БПЛА: сколько летевших на Москву дронов сбили 1 января
Минобороны РФ: ПВО сбила 24 БПЛА в Московском регионе с 16:00 до 23:00 1 января
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 24 БПЛА самолетного типа в Московском регионе с 16:00 до 23:00 в четверг, 1 января. Об этом сообщает Министерство обороны России.
За этот же период времени военные уничтожили 39 вражеских беспилотников на границе с Подмосковьем: над территорией Калужской области – 15 БПЛА, в Тульской области – 14 и в Рязанской области – 10.
Всего же над российскими регионами был сбит 201 беспилотник вечером 1 января.
«В период с 16.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сообщении Минобороны.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что за полтора часа в первый день нового года ПВО сбила 20 БПЛА, летевших на Москву.