«Воздушный бой над Москвой»: Собянин сообщил о массированной атаке украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в четверг, 1 января, в течение полутора часов отразили атаку украинских БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, системы ПВО уничтожили 20 вражеских дронов.

Первое сообщение о ликвидации двух БПЛА появились около 19:00 мск. К 20:00 мск в новых постах Собянин сообщил об уничтожении еще девяти воздушных целей.

После восьми вечера мэр столицы написал о перехвате еще девяти дронов. На местах падения их обломков работают специалисты экстренных служб.

Министерство обороны России накануне сообщило, что в течение новогодней ночи дежурные средства ПВО перехватали и уничтожили 168 украинских БПЛА. Из них девять летели в направление Москвы.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник ударил по заводу в Калужской области в новогоднюю ночь.