Мать мурманского стрелка рассказала подробности о сыне
Мать мурманского стрелка рассказала о состоянии сына перед стрельбой
Фото: [телеграм-канал СУ СК России по Мурманской области]
Мать мужчины, открывшего стрельбу с крыши многоэтажного дома в Мурманске, рассказала РИА Новости о его состоянии накануне происшествия.
По словам Ии Завгородней, сын был спокоен, ушел гулять, а через пару часов она услышала выстрелы и поняла, что стрельбу устроил он.
Женщина пояснила, что живет вместе с сыном, но о его планах не знала, а также добавила, что, если бы ей было известно о намерениях сына, она бы вызвала полицию.
Выйти из квартиры женщина не могла, так как правоохранители велели всем жильцам оставаться дома.
Ия Завгородняя также отметила, что ее сын был трезвый, с ней общался спокойно, поэтому ничего не предвещало беды.
Ранее сообщалось о том, что в Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажки.