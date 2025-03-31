Мать мурманского стрелка рассказала подробности о сыне

Мать мужчины, открывшего стрельбу с крыши многоэтажного дома в Мурманске, рассказала РИА Новости о его состоянии накануне происшествия.

По словам Ии Завгородней, сын был спокоен, ушел гулять, а через пару часов она услышала выстрелы и поняла, что стрельбу устроил он.

Женщина пояснила, что живет вместе с сыном, но о его планах не знала, а также добавила, что, если бы ей было известно о намерениях сына, она бы вызвала полицию.

Выйти из квартиры женщина не могла, так как правоохранители велели всем жильцам оставаться дома.

Ия Завгородняя также отметила, что ее сын был трезвый, с ней общался спокойно, поэтому ничего не предвещало беды.

Ранее сообщалось о том, что в Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажки.