В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажки
Неизвестный расстреливает полицейских в Мурманске
Фото: [flickr.com]
Сотрудники полиции перекрыли несколько улиц в Мурманске в связи со стрельбой.
Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «Мурманск ДТП ЧП».
По предварительным данным, стрелок находится на крыше одного из многоэтажных домов и стреляет по сотрудникам полиции.
Есть ли пострадавшие в результате инцидента, пока неизвестно.
По данным издания Baza, спецназ приступил к штурму здания.
Ранее сообщалось о том, что команда из подольского микрорайона победила в соревнованиях по стрельбе из винтовки.