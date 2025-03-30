В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажки

Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «Мурманск ДТП ЧП».

Сотрудники полиции перекрыли несколько улиц в Мурманске в связи со стрельбой.

По предварительным данным, стрелок находится на крыше одного из многоэтажных домов и стреляет по сотрудникам полиции.

Есть ли пострадавшие в результате инцидента, пока неизвестно.

По данным издания Baza, спецназ приступил к штурму здания.

Ранее сообщалось о том, что команда из подольского микрорайона победила в соревнованиях по стрельбе из винтовки.