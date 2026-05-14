Мать нашла мизинец в колготках: шокирующие подробности дела воспитательниц махачкалинского детсада

В Махачкале обрастает жуткими деталями история о травме двухлетней девочки в детском саду. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана, по предварительным данным, воспитатели не оказали ребенку помощь, а, напротив, дорезали палец, который прищемило дверью.

Трагедия разыгралась 8 мая. Девочка 2023 года рождения получила серьезную травму стопы и была доставлена в больницу с диагнозом «травматическая ампутация мизинца правой стопы». Ребенок на протяжении нескольких часов истекал кровью, однако персонал не сообщил о случившемся матери. Вечером женщина забрала дочь полностью одетой и лишь дома обнаружила в колготках оторванный мизинец.

Накануне суд арестовал трех сотрудниц учреждения — воспитательниц и няню. Их заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.