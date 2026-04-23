Мать отвлеклась на телефон: ребенок травмировал пальцы в метро Петербурга

Петербургский метрополитен 23 апреля опубликовал видеозапись инцидента, произошедшего на станции «Чернышевская», в результате которого серьезно пострадал двухлетний мальчик. Судя по обнародованным кадрам, ребенок сидел прямо на ступенях движущегося эскалатора, в то время как его мать в этот момент держала в руке не ладонь сына, а мобильный телефон.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что пальцы ребенка попали в механизм подъемника, и его работу пришлось экстренно останавливать, чтобы освободить пострадавшего и оказать ему помощь. В пресс-службе подземки призвали пассажиров не допускать повторения подобных ситуаций, напомнив, что инцидент произошел на глазах у десятков людей. Представители метрополитена обратились к родителям с настоятельной просьбой крепко держать детей за руку во время движения эскалатора и ни в коем случае не разрешать им сидеть или играть на ступенях.