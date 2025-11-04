«Убийство в стиле казни»: несвободный мужчина убил 18-летнюю любовницу за отказ делать аборт

Во Флориде суд рассматривает дело об убийстве девушки, которая находилась в положении. Правоохранители уверены, что поводом стал ее отказ делать аборт. 23-летнему Доновану Фейсону грозит смертная казнь, сообщило издание New York Post.

По версии следствия, мужчина женат. Его 18-летняя любовница забеременела. Переписка показала, что девушка отправила мужчине фото двух положительных тестов на беременность. Он написал, что требуется сделать аборт. Женщина, с которой он жил, предположительно, подозревала его в неверности. Мужчина боялся, что она узнает правду.

По версии следствия, мужчина пригласил девушку для беседы в парк. Ее тело обнаружили в ее работающем автомобиле. Рядом лежал снимок УЗИ и гильза. Друг погибшей сообщил, что девушка говорила о встрече в тот день с отцом ребенка. Во время судебных разбирательств прокурор заявил, что преступление было совершено хладнокровно. По версии прокуратуры, после выстрела в голову девушка погибла не сразу.

«Это было убийство в стиле казни», — заявил прокурор Стюарт Стоун.

Согласно данным издания KALB, присяжные единогласно признали мужчину виновным. Его арестовали примерно через 10 месяцев после преступления. Приговор вынесут в декабре. В момент гибели девушка находилась на последнем месяце первого триместра. Являлся ли мужчина биологическим отцом ребенка, полиция не раскрывает.

