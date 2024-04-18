Мать убитого москвича желает страшного наказания для убийц сына

Мать 24-летнего Кирилла желает самого страшного наказания для убийцы своего сына. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что парень был воспитанным, всегда стоял за правду, занимался спортом, выигрывал в соревнованиях и строил планы на будущее со своей девушкой.

Уточняется, что также погибший занимался BMX на велодроме «Марьино». Он планировал выступить на Кубке двух столиц и ждал новую раму для своего велосипеда.

Напомним, что на юго-востоке столицы молодого человека зарезали прямо возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, поставившим машину на тротуаре. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти врачам его не удалось. Убийце удалось скрыться с помощью брата, органы правопорядка едут их розыск.