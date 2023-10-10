МЧС наградит спасшего тонувших малышей мальчика в Алтайском крае

МЧС России по Алтайскому краю представит к ведомственной награде девятилетнего мальчика, спасшего из ледяной реки двоих малышей. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Отмечается, что Егору уже подарили велосипед от спасателей и районных властей.

Добавляется, что инцидент случился десять дней назад. Игравшие на площадке пятилетняя девочка и четырехлетний мальчик пошли вымыть руки в реке, но поскользнулись на крутом склоне и упали в воду.

Уточняется, что находившуюся недалеко от берега девочку Егор вытащил из воды сразу, а за мальчиком пришлось плыть. На помощь также подоспели и взрослые.