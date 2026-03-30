МЧС Нижегородской области: 52 пожара и 27 ДТП за неделю, есть жертвы

За минувшую неделю в Нижегородской области спасатели работали буквально на пределе: 52 пожара за семь дней — это почти по восемь возгораний в сутки. Цифры, которые обнародовало региональное управление МЧС, заставляют взглянуть на статистику не как на сухие данные, а как на сотни человеческих судеб, оказавшихся в огне. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В эпицентре событий специалистам удалось эвакуировать 97 человек, включая восьмерых детей. Еще 29 нижегородцев, среди которых трое малышей, были спасены с мест возгорания в прямом смысле слова — вынесены из пламени и дыма. Но, к сожалению, обошлось без жертв: два человека, по данным спасателей, погибли. Цифра, которая каждый раз напоминает о том, что даже один потерянный — это уже слишком много.

Параллельно с пожарами МЧС фиксировало и другую беду: 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 31 человек. Четверо из них — дети. Одного участника аварий удалось спасти, но еще один, несмотря на все усилия, скончался. Отдельная печальная глава недели — вода: на реках и водоемах региона случилось четыре происшествия. Шесть человек успели вытащить, двоим, увы, помочь уже не смогли.

Итог этой недели для Нижегородской области — 29 спасенных жизней при пожарах, 31 пострадавший в ДТП и еще четверо, оказавшихся в водной стихии. Сводка вышла тревожная, но за каждой строчкой — работа спасателей, которые действительно вытаскивали людей из огня, воды и покореженного металла. И главный вывод, который напрашивается сам собой: риск остается высоким везде — и в домах, и на дорогах, и у воды. А значит, бдительность не должна ослабевать ни на минуту.

