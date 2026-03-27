Костер в лесу обойдется в 30 тысяч: в Подмосковье вводят особый противопожарный режим

С конца апреля в Московской области вступает в силу особый противопожарный режим, который продлится предположительно до середины октября. REGIONS рассказывает, как регион готовится к пожароопасному сезону, какие технологии помогают выявлять возгорания и какие суммы штрафов грозят нарушителям.

Леса под круглосуточным наблюдением

С 20 марта лесопожарные формирования «Мособллеса» переведены в режим повышенной готовности, сообщили в Комитете лесного хозяйства Подмосковья. Весеннее тепло диктует свои правила: сезон открыт, и специалисты работают в круглосуточном режиме.

Сегодня весь лесной фонд региона площадью более 2,01 миллиона гектаров находится под непрерывным видеонаблюдением. Современные комплексы, установленные на вышках сотовых операторов, покрывают 100% территории. Искусственный интеллект, интегрированный в систему, способен с высокой точностью распознать природу огня — даже небольшой костер, разведенный отдыхающими, не останется незамеченным. Помимо видеокамер, для раннего обнаружения возгораний используются авиаразведка, спутниковый мониторинг и наземное патрулирование.

Где особенно опасно

Особый противопожарный режим, который введут в конце апреля, предполагает жесткие ограничения, вплоть до полного запрета на посещение лесов на некоторых участках — в первую очередь там, где расположены торфяники. В Московской области площадь торфяных участков составляет 254,5 тысячи гектаров, из них 75 тысяч гектаров отнесены к категории пожароопасных.

Как и в прошлые годы, под усиленным контролем специалистов будут леса в Егорьевском, Шатурском и Павлово-Посадском округах. Продолжительность особого режима будет зависеть от погодных условий, отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области по гражданской обороне и защите населения Артем Иваницкий

Цена беспечности

Главная причина лесных пожаров остается неизменной — человеческий фактор. Непотушенная сигарета, разведенный в неположенном месте костер или оставленный после пикника мусор могут обернуться для нарушителя внушительным штрафом.

В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили, что статья 8.32 КоАП РФ предусматривает следующие санкции:

Категория нарушителей Размер штрафа Граждане от 15 до 30 тысяч рублей Должностные лица от 30 до 50 тысяч рублей Юридические лица от 100 до 400 тысяч рублей

Если же нарушение приведет к реальному пожару и причинению серьезного ущерба, виновному может грозить уже уголовная ответственность. С начала года за нарушения правил пожарной безопасности в лесах региона взыскано штрафов на сумму почти 9 миллионов рублей.

При обнаружении возгорания в ведомстве просят незамедлительно сообщать по номеру горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

