МЧС: операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановлена
Фото: [МЧС РФ]
Спасательная операция экипажа танкера «Волгонефть-239», терпящего бедствие Черном море у берегов Крыма, временно приостановлена, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как пояснили в ведомстве, причиной приостановки спасения моряков стала разбушевавшаяся непогода.
«Эвакуация экипажа танкера „Волгонефть-239“ приостановлена из-за непогоды. На судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности», — говоговорится в сообщении.
Напомним, 15 декабря «Волгонефть-212» подала сигнал бедствия. Вслед за ним поступила тревога от танкера «Волгонефть-239». Оба судна под порывами ветра надломились. К месту прибыли спасатели, в том числе на вертолете Ми-8 МЧС России.
Ранее сообщалось, что один моряк погиб после аварии с танкерами у берегов Крыма.