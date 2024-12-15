Одного моряка достали мертвым из Керченского пролива после бедствия с танкерами

Один из спасенных с «Волгонефть 212» моряков у берегов Крыма не подает признаков жизни, сообщает Baza.

Канал отмечает, что после бедствия в Керченском проливе развернули спасательную операцию. Из воды вытащили всех 13 моряков с танкера «Волгонефть 212». Однако одного из них не удалось реанимировать: он не подавал признаков жизни.

Спасатели активно работают у второго танкера — «Волгонефть 239». Он также попал в неблагоприятные погодные условия одновременно с первым судном.

Известно, что оба танкера перевозили не меньше четырех тысяч тонн мазута каждый. 15 декабря стало известно, что судна разломило пополам из-за штормового ветра. Возже места ЧП произошел разлив нефти. Это подтверждали в МЧС России.

Ранее сообщалось, что ЧП с танкерами у берегов Крымского полуострова произошло в восьми километрах от берега.