Одного моряка достали мертвым из Керченского пролива после бедствия с танкерами
Baza: погиб один из моряков с тонущего танкера в Керченском проливе
Фото: [Медиасток.рф]
Один из спасенных с «Волгонефть 212» моряков у берегов Крыма не подает признаков жизни, сообщает Baza.
Канал отмечает, что после бедствия в Керченском проливе развернули спасательную операцию. Из воды вытащили всех 13 моряков с танкера «Волгонефть 212». Однако одного из них не удалось реанимировать: он не подавал признаков жизни.
Спасатели активно работают у второго танкера — «Волгонефть 239». Он также попал в неблагоприятные погодные условия одновременно с первым судном.
Известно, что оба танкера перевозили не меньше четырех тысяч тонн мазута каждый. 15 декабря стало известно, что судна разломило пополам из-за штормового ветра. Возже места ЧП произошел разлив нефти. Это подтверждали в МЧС России.
Ранее сообщалось, что ЧП с танкерами у берегов Крымского полуострова произошло в восьми километрах от берега.