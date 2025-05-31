МЧС: поджар в подмосковном Красногорске локализовали на площади 4 тыс квадратов

В Красногорске, на территории производственного комплекса «Колесник», где находился металлический ангар, произошёл пожар. По информации , полученной от пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила 4000 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации проинформировали о возгорании на территории производственного комплекса «Колесник» в Красногорске. В ходе пожара пострадал металлический ангар, площадь которого составила 900 квадратных метров. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров.

«Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС.

Информация о пострадавших в ходе возгорания к настоящему времени не поступала.