МЧС: поджар в подмосковном Красногорске локализовали на площади 4 тыс квадратов
Крупный пожар в подмосковном Красногорске локализовали
Фото: [REGIONS]
В Красногорске, на территории производственного комплекса «Колесник», где находился металлический ангар, произошёл пожар. По информации, полученной от пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила 4000 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован.
Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации проинформировали о возгорании на территории производственного комплекса «Колесник» в Красногорске. В ходе пожара пострадал металлический ангар, площадь которого составила 900 квадратных метров. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров.
«Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС.
Информация о пострадавших в ходе возгорания к настоящему времени не поступала.