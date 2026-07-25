МЧС предупредило о густом тумане в Подмосковье 26 июля
МЧС: видимость на дорогах Подмосковья может снизиться до 200 метров
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Главное управление МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в ночь на 26 июля. По данным ведомства, местами ожидается густой туман, который значительно ухудшит видимость, передает Агентство городских новостей «Москва».
Согласно прогнозу, туман сохранится в период с 01:00 до 08:00. В отдельных районах видимость может снизиться до 200–700 метров, что способно осложнить дорожную обстановку.
Спасатели рекомендуют водителям соблюдать повышенную осторожность, выбирать безопасную скорость движения и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Пешеходам также советуют быть внимательными при переходе проезжей части.
В МЧС напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций жители региона могут обратиться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.
Ранее сообщалось, что на Эльбрусе шесть альпинистов запросили помощь спасателей.