В Ростове-на-Дону устраняют аварии на 18 ЛЭП из-за непогоды

В Ростове-на-Дону продолжаются аварийно-восстановительные работы после сильной непогоды. Как сообщил глава города Александр Скрябин, специалисты обнаружили повреждения на 18 высоковольтных линиях электропередачи в шести районах города, пишет ТАСС .

По его информации, отключения затронули Ворошиловский, Октябрьский, Железнодорожный, Советский, Пролетарский и Первомайский районы. Для устранения аварий задействована 31 бригада ресурсоснабжающих организаций.

Городские власти сообщили, что восстановительные работы организованы в круглосуточном режиме и будут продолжаться до полного возвращения электроснабжения всем потребителям. Ростов-на-Дону включает восемь районов, а численность населения города превышает один миллион человек.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что неблагоприятные погодные условия привели к перебоям с электроснабжением сразу в 15 городах и районах региона. Причиной стали сильный ветер, ливни и грозы. По словам главы региона, стихия также повалила сотни деревьев.

В Ростовской области до 27 июля продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в регионе ожидаются интенсивные дожди, грозы и порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду.

Ранее сообщалось, когда смартфон нужно срочно выключить.