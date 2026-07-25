Уголовное дело после пира: банкет ФИФА в замке закончился скандалом

Генеральная прокуратура Мексики начала разбирательство из-за приватного банкета ФИФА с участием Джанни Инфантино и Клаудии Шейнбаум. Ученые заявили об использовании исторического замка Чапультепек в обход закона об охране памятников.

Скандальный банкет и прокурорская проверка

Генеральная прокуратура Мексики инициировала расследование по факту проведения закрытого торжественного ужина Международной федерации футбола в стенах замка Чапультепек. По данным газеты El Universal, мероприятие прошло с участием главы ФИФА Джанни Инфантино, избранного президента страны Клаудии Шейнбаум и более чем 200 высокопоставленных зарубежных делегатов. Поводом для следственных действий стало официальное заявление группы исследователей Национального института антропологии и истории (INAH), усмотревших в аренде музея прямое нарушение законодательства об охране исторических, художественных и археологических объектов.

Засекреченные платежи и контекст турнира

В ходе начатого разбирательства институт INAH засекретил финансовые документы, отказавшись предоставить квитанцию о перечислении федерацией свыше 1,3 млн песо (почти $74,3 тыс.) за использование помещений 10 июня. Представители ведомства объяснили свои действия необходимостью сохранения следственной тайны. Скандальный ужин был приурочен к старту чемпионата мира 2026 года, впервые в истории организованного сразу тремя государствами — Мексикой, США и Канадой.