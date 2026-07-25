Экстремальная жара до 38 градусов накроет Башкирию 26 июля

Экстремальные температуры и погода в регионе

В воскресенье, 26 июля, на территории Башкортостана установится аномально жаркая погода. По данным Башгидрометцентра, в дневные часы температура воздуха составит от +31 до +36 градусов, а в некоторых районах показатели достигнут предельных +38 градусов. В регионе прогнозируется сухая погода без осадков. Скорость юго-восточного и восточного ветра днем составит 6–11 метров в секунду. В ночное время столбики термометров опустятся до +16…+21 градуса, а на автодорогах в ночные и утренние часы вероятен туман с видимостью от 500 до 1000 метров.

Прогноз для столицы республики

В Уфе ожидает переменная облачность без дождей. Ночные показатели температуры воздуха составят +18…+20 градусов. Днем воздух в башкирской столице раскалится до +34…+36 градусов, что потребует от жителей осторожности при нахождении под открытым солнцем.