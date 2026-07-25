Диетолог назвала категории людей, которым не рекомендуется есть дыню

Людям с рядом хронических заболеваний следует с осторожностью включать дыню в рацион или вовсе отказаться от ее употребления. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Приморского края, доцент Института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По словам специалиста, прежде всего ограничить употребление дыни рекомендуется пациентам с сахарным диабетом второго типа. Эксперт пояснила, что продукт способен вызвать быстрое повышение уровня глюкозы в крови.

Также врач отметила, что временно отказаться от дыни стоит при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта. В частности, речь идет о гастрите, панкреатите и язвенной болезни, поскольку содержащиеся в плоде грубые пищевые волокна и органические кислоты могут усилить неприятные симптомы.

Кроме того, диетолог обратила внимание, что дыня обладает легким слабительным действием. По этой причине ее употребление нежелательно людям, склонным к диарее.

Отдельно специалист остановилась на детском питании. По ее словам, детям младше одного года вводить дыню в прикорм не рекомендуется. Это связано с незрелостью пищеварительной системы младенцев, а также с возможным риском развития аллергических реакций.

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