Врач назвала регионы России, где аллергикам может стать легче

Климатические особенности разных регионов России могут способствовать облегчению симптомов аллергических заболеваний, однако выбирать место для климатотерапии необходимо с учетом индивидуальных особенностей пациента. Об этом РИА Новости сообщила заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии Волгоградского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Элеонора Белан.

По словам специалиста, климатотерапия считается одним из методов восстановительного лечения при аллергии. При этом главным условием остается максимальное снижение контакта человека с аллергенами, вызывающими заболевание.

Эксперт отметила, что в Волгоградской области концентрация пыльцы березы значительно ниже, чем в северных регионах страны. Благодаря этому люди, страдающие аллергией на березовую пыльцу, могут легче переносить период цветения.

Для пациентов с повышенной чувствительностью к клещу домашней пыли, по словам врача, более благоприятным считается альпийский климат. Такие природные условия характерны для высокогорных районов Кавказа и Алтая. В то же время северные территории могут лучше подходить людям с отдельными формами сезонной аллергии.

Кроме того, Белан обратила внимание, что солнечный климат Волгоградской области способен положительно влиять на состояние пациентов с некоторыми разновидностями атопического дерматита. По ее словам, умеренное воздействие солнечного света способствует выработке витамина D, который оказывает иммуномодулирующее действие и используется в составе комплексной терапии этого заболевания. При этом специалист подчеркнула, что любые рекомендации по климатотерапии должны даваться врачом после индивидуальной оценки состояния пациента.

Ранее сообщалось, что Черногория готовится закрыть безвизовый въезд.