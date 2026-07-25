Горькая правда от церкви: почему деньги на заупокойный обряд не спасут от грехов

В Русской православной церкви рассказали о значении чина отпевания для усопших и их близких. Священнослужители подчеркивают, что молитвенный ритуал служит духовному утешению скорбящих, но сам по себе не гарантирует спасения души.

Духовное значение молитвы за умерших

Представители Русской православной церкви разъяснили истинный смысл отпевания, которое традиционно считается одной из ключевых частей погребального обряда. Как проинформировало«ИА Ель», главное предназначение этого ритуала заключается в соборной молитве живых за усопшего. Поскольку после завершения земного пути человек утрачивает возможность самостоятельного покаяния, родственники и близкие просят Бога о прощении его грехов. Кроме того, заупокойное богослужение приносит глубокое духовное утешение скорбящим членам семьи.

Иллюзии о гарантиях спасения души

В церкви также развеяли распространенное заблуждение о том, что совершение чина отпевания автоматическое обеспечивает душе попадание в Царство Небесное. В священнослужении подчеркивают, что итоговая участь человека зависит от его земной жизни и соблюдения божественных заповедей. Один лишь ритуал не способен гарантировать прощение, если жизнь человека была далека от духовных ориентиров.